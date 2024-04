Così il ministro per gli Affari europei, intervenuto oggi al Forum "Agenda Sud 2030. Dove l'Europa incontra il Mediterraneo"

“Fondi di Coesione? Io non ho problemi con nessuno. Il governo ha siglato già 17 accordi con altrettante regioni di ogni colore politico. Con la Campania non ho alcun problema“. Così il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, intervenuto oggi a Napoli al Forum “Agenda Sud 2030. Dove l’Europa incontra il Mediterraneo” promosso dalla Fondazione Merita.

