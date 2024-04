Il presidente della Repubblica in Ghana: "Sui migranti servono accessi regolari, è obiettivo importante"

“La scelta del nome di Mattei per il piano che il governo italiano ha lanciato non è casuale perchè Mattei è stato davvero un amico dell’Africa occidentale, del continente intero contro ogni forma di sfruttamento coloniale, per una collaborazione sul piano paritario a tutela delle risorse locali e questo è l’obiettivo del piano Mattei. Il piano è quindi per una collaborazione secondo le indicazioni e le esigenze definite dai paesi del continente“. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell’incontro con il presidente della Repubblica del Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, alla Jubilee House di Accra.

“Tutto questo ci fa pensare naturalmente, pensando alla presenza dell’Italia così ben inserita, integrata e apprezzata, all’esigenza di affrontare insieme, globalmente, il fenomeno migratorio. È un fenomeno presente, di grande dimensioni che va convertito, da un fenomeno disordinato, nelle mani crudeli di trafficanti di esseri umani, in un fenomeno regolato, da accessi legali, da interessi regolari, autorizzati, concordemente definiti. È un obiettivo importante per dare spazio alle nostre giovani generazioni, alla collaborazione” sottolinea il Capo dello Stato al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica del Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, alla Jubilee House di Accra.

Mattarella: “In Europa-Africa-Medioriente guerra strada sbagliata”

“Italia e Ghana sono legate da un’amicizia molto forte, alimentata dalla comune aspirazione a un sistema di rapporti internazionali che ispira a valori che costruiamo: il dialogo fra tutti i paesi, la pace, la convinzione che la strada intrapresa in alcune parti del mondo in Europa, in Africa, in Medio Oriente per la sopraffazione, la guerra, è quella sbagliata. Ribadiamo l’importanza di un dialogo internazionale fra tutti”. Le parole presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica del Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, alla Jubilee House di Accra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata