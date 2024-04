L'istituto ristrutturato da Ong Avsi e da Eni

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la scuola di Canal Vridi, ad Abidjan, in Costa d’Avorio, ristrutturata dalla Ong Avsi e da Eni. Presenti all’evento Robert Beugré Mambé, primo Ministro della Costa d’Avorio, Mariatou Kone, Ministro dell’Educazione della Costa d’Avorio, Giampaolo Silvestri, Segretario Generale AVSI, Nicola Mavilla, Managing Director di Eni Côte d’Ivoire, e i rappresentanti delle istituzioni locali.plesso scolastico Vridi Canal comprende 4 scuole e conta 1450 alunni che frequentano il ciclo primario (dalla prima alla sesta elementare).

L’intervento fa parte di un progetto a sostegno del sistema scolastico ivoriano realizzato in 20 scuole grazie ad un partenariato con Eni, che comprende le seguenti attività: formazione degli insegnanti ; coinvolgimento dei genitori in attività pedagogiche; creazione di comitati di gestione scolastica per favorire una migliore interazione tra genitori e insegnanti; ristrutturazione degli edifici scolastici (aule e uffici) e dei punti di approvvigionamento di acqua potabile; sostituzione delle latrine con nuovi servizi igienici; realizzazione di campi sportivi.

