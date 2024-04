"I tempi sono quelli che vedono 17 regioni con l'accordo sottoscritto, stiamo lavorando con tutte le regioni", ha aggiunto

Raffaele Fitto cerca di distendere il clima con Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in merito al Fondo di Coesione e sviluppo. Il governatore, infatti, denuncia da tempo i ritardi del ministero per gli Affari europei nell’erogazione di sei miliardi di risorse. “I tempi sono quelli che vedono 17 regioni con l’accordo sottoscritto, stiamo lavorando con tutte le regioni. C’è un’interlocuzione di carattere tecnico che non mi piace enfatizzare perché non sono abituato a far sì che approcci di carattere istituzionale diventino scontri di carattere politico”, ha detto il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr a margine del convegno ‘Agenda Sud 2030’, organizzato dalla Fondazione Merita a Napoli.

“Per quanto riguarda la Sardegna inizieremo nei prossimi giorni un lavoro in tal senso, stiamo lavorando con Puglia, Sicilia e Campania. La complessità di queste regioni deriva soprattutto dalla mole di risorse. Perché definire un accordo di coesione per un importo nettamente inferiore è un conto, definirlo per diversi miliardi di euro è un altro. Il confronto mi sembra che proceda, fino a quando l’obiettivo è quello di costruirlo in modo serio per noi non ci sono difficoltà di alcun genere”, ha aggiunto.

