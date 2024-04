In quella data dovrebbe essere conferito il mandato al relatore a riferire in Aula

Dovrebbe essere il prossimo 23 aprile il giorno dell’ok, da parte della commissione Affari Costituzionali del Senato, alla riforma costituzionale del cosiddetto ‘Premierato’, vale a dire l’elezione diretta del presidente della Repubblica. In quella data dovrebbe essere conferito il mandato al relatore a riferire in Aula. È quanto emerso al termine dell’ufficio di presidenza della commissione, che ha stabilito un calendario di massima per le prossime settimane.

Il 16 aprile sei nuove audizioni di esperti

La commissione riprenderà l’esame del ddl martedì 9 aprile, con i voti sugli ultimi emendamenti all’articolo 4, che contiene la cosiddetta ‘norma anti-ribaltone’. Mentre martedì 16 si terrà un ciclo di sei audizioni, tre esperti indicati dalla maggioranza e tre dall’opposizione, per un approfondimento in vista dell’Aula sulle sole modifiche approvate.

