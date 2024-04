La deputata di Italia Viva ha predisposto un emendamento al regolamento della Vigilanza

Le regole della par condicio valide anche per i giornalisti. E’ la proposta di Maria Elena Boschi in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. “Mi sembra di tutta evidenza che un opinionista o un giornalista che possa partecipare senza contraddittorio a un dibattito ed esprimere legittimamente le sue opinioni possa avere un effetto analogo a quello di un esponente politico“, ha detto l’esponente di Italia Viva nella commissione di Vigilanza Rai, nel corso dell’audizione del presidente Agcom Giacomo Lasorella.

Per Boschi, che ha predisposto un emendamento al regolamento della Vigilanza sulla par condicio, va normata la presenza nei programmi dei cronisti che spesso “hanno condivisione rispetto a certe forze politiche, sostengono le stesse idee e possono influenzare l’opinione pubblica, probabilmente lo fanno pure di più degli esponenti politici perché” lo spettatore “non alza la soglia di attenzione”. Per Lasorella “la valutazione non potrà che essere caso per caso” e “non tutto si può irregimentare in un quadro di norme”.

“Ho proposto in commissione di vigilanza che le regole della par condicio valgano anche per i commentatori. Travaglio l’ha presa male, come potete vedere. Eppure io penso che le regole debbano valere per tutti. A meno che non si pensi che Marco Travaglio e quelli come lui siano giornalisti imparziali e non politicamente schierati”, ha scritto in un post su Facebook la deputata, che pubblica anche la prima pagina del Fatto Quotidiano con il titolo: “Boschi vuole abolire i giornalisti nei talk”. “Le sentenze che condannano Travaglio come pregiudicato e diffamatore dimostrano che lui non è credibile come giornalista imparziale. Che sia politicamente schierato lo sanno anche i muri. Perché dunque lui deve essere libero di non rispettare la par condicio? I giornalisti imparziali e terzi hanno diritto di essere riconosciuti come tali. Ma i commentatori spregiudicati (e pregiudicati) per me no. Che ne pensate?”, ha aggiunto Boschi.

