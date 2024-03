Ancora polemiche per il post del Ministro

Ancora polemiche per le parole di Matteo Salvini e Giuseppe Valditara sulla presenza di bimbi di origini straniere nelle classi italiane. “Valditara, ci risiamo! Ancora una volta ci da la prova che non conosce le scuole italiane, che usa un linguaggio per definire bambine e bambini con background migratorio che confonde e allontana dalla realtà”. Così la deputata democratica, Ouidad Bakkali. “Immagina, insieme ad un altro noto pedagogista, Salvini, tetti percentuali per mantenere la maggioranza ‘italiana’ nelle classi e nelle scuole come dice lui. Per insegnare l’arte e la cultura e la musica ‘italiana’. Ma fermiamoci un attimo! Ministro, ha letto due numeri? Cosa intende per studenti stranieri? Ha analizzato la situazione dentro le scuole? Compiuto un ragionamento complesso e articolato? E non seguo la strada facile del post sgrammaticato per giudicare la qualità del suo pensiero politico sulla scuola pubblica italiana, gli do solo un consiglio: si sieda, legga, studi e approfondisca la materia della presenza di alunni con background migratorio nelle scuole italiane. Perché bisogna iniziare dalle definizioni Ministro, dalle definizioni e dai numeri”.

“Chi sono – aggiunge – gli ‘stranieri’? Perché le pongo una semplice domanda. A me in quale percentuale mi avrebbe collocata? Nel 20% degli ‘stranieri’ (bhuuuuu paura) o nel 80% degli ‘italiani’ (certificati Doc)? Ecco, risponda a questa domanda. Dove colloca i bambini? le statistiche sui bambini stranieri sono costruite ancora oggi su parametri sbagliati: ad esempio se i bimbi hanno o non hanno la cittadinanza, ma magari sono nati nello stesso reparto del compagno di banco. Dividerete in base ai nomi dei bambini? O farete test attitudinali sull’italianità ai bambini a 6 anni? Gli arrivi in corso di anno scolastico come li conta? Quelli sì hanno bisogno di attenzioni particolari. Riserverà delle quote e posti vuoti nelle classi? Quindi aumenterà l’organico e ridurrà i numeri di alunni per classe? Ci saranno più mediatori nelle scuole? Coinvolgerà i Comuni, i quartieri e i territori? Qual è – conclude – il suo progetto, ministro?”.

