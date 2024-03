Il Ministro ha risposto sui social: "Quando si detta un tweet al telefono non si compie un'operazione di rigore linguistico"

Polemica social sul tweet considerato da alcuni ‘sgrammaticato’ del ministro Giuseppe Valditara. Lo stesso ministro ha risposto sui social: “Quando si detta un tweet al telefono non si compie un’operazione di rigore linguistico e si è più attenti al contenuto. Chiarito questo faccio notare ai tanti critici dall’indignazione facile, che in queste ore si stanno scatenando nella caccia all’errore, che così facendo ignorano la questione da me posta, evidentemente perché non hanno risposte. – ha scritto su X poco fa Valditara – Ed invece dalla soluzione del problema della vera integrazione degli stranieri dipende il futuro della nostra comunità nazionale. La scuola italiana che vogliamo è aperta a tutti, ma è profondamente ancorata al suo sistema valoriale. Non c’è futuro per una comunità che non abbia identità. Il punto vero è questo”.

