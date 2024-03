Il ministro dell'Ambiente: "Ricerca e sperimentazione vanno verso i 'piccoli reattori'"

Il ruolo dell’Italia nel nucleare di nuova generazione ci vede “impegnati sulla fusione nucleare negli Stati Uniti, con un grandissimo impegno di Eni che ha investito quasi mezzo miliardo; questo significa guardare al futuro”. Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, a margine del convegno ‘Nucleare di quarta generazione’ a Torino. “Nell’immediato futuro, alla fine di questo decennio e all’inizio del prossimo – osserva Pichetto – la ricerca e la sperimentazione vanno verso quelli che sono definiti ‘piccoli reattori’, che danno maggiori garanzie di praticità, di sicurezza e in termini di energia rinnovabile”. E conclude: “Il nucleare dà continuità, le energie rinnovabili ordinarie come fotovoltaico ed eolico non sono in grado di dare continuità”.

