Il ministro dell'Ambiente: "Potrebbe arrivare già entro il 2030 e ci aiuterà a rendere il nostro Paese energicamente sicuro"

“È tempo di una nuova mobilitazione” per avere il nucleare in Italia. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Frtatin. “Il nucleare è cambiato – osserva Pichetto – quello di quarta generazione, a cui guarda l’Italia, è verde, sicuro e sostenibile. Gli esperti ci dicono che potrebbe arrivare già entro il 2030 e ci aiuterà non solo a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione ma anche a rendere il nostro Paese energicamente sicuro”. “È vero, è arrivato il tempo per una nuova mobilitazione, contro tutti i nemici del progresso – rileva Pichetto – noi vogliamo portare l’Italia nel futuro“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata