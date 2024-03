Il ministro dell'Ambiente: "Fare uno o due grandi siti per dare una soluzione definitiva"

“Il vero tema dei rifiuti nucleari è quello dei rifiuti ordinari. Credo che un Paese serio non possa continuare in eterno con gli attuali trenta o quaranta depositi e con la difficoltà di stoccaggio, perché questo vuol dire avere un sito in ogni regione. La valutazione seria è di fare uno o due grandi siti di quelli non ad alta intensità per dare una soluzione definitiva”. Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, a margine del convegno ‘Nucleare di quarta generazione’ a Torino. “C’è una carta in valutazione in questo momento al mio ministero – osserva Pichetto – con l’individuazione di quelli che sono i siti e le aree idonee. La valutazione sarà scientifica e tecnica, poi naturalmente interloquiremo con i territori”.

