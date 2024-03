Il video è stato postato su Instagram dal ministro della Difesa Crosetto

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, gioca a calciobalilla con i militari italiani impegnati nella missione Unifil in Libano, in un momento di relax durante la sua visita del 28 marzo. Il video è stato postato su Instagram dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, che era in Libano insieme a Meloni, con la didascalia: “Grazie Presidente Giorgia Meloni per la sua vicinanza vera a tutte le donne e gli uomini della Difesa”.

