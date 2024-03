Tajani a Fiuggi, La Russa sulla riviera ligure

Una Pasqua in famiglia, all’insegna del riposo e della sobrietà. Così la trascorreranno le massime cariche istituzionali e i leader politici italiani, stando a quanto viene riferito a LaPresse. A partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: il capo dello Stato è già a Palermo dove trascorrerà qualche giorno in famiglia prima di partire, martedì prossimo, per il viaggio ufficiale in Costa d’Avorio e Ghana che lo impegnerà tutta la settimana. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, tornerà nella sua Verona mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa si sposterà nella casa di Zoagli, sulla riviera ligure.

“Il giorno di Pasqua io sarò con la mia famiglia e voi no“, ha detto ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivolgendosi ai militari del contingente italiano impegnato in Libano, ringraziandoli per il sacrificio che li porta a stare lontani dagli affetti nei giorni di festa. Di ritorno da Beirut, l’aereo di Stato con la premier ha fatto tappa a Milano, dove Meloni dovrebbe trascorrere qualche giorno di vacanza prima di rientrare a Roma e riprendere il lavoro a palazzo Chigi (anche se il prossimo Cdm è programmato per il 9 aprile alle 11). Ancora vaghi i programmi del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che potrebbe spostarsi tra Roma, Milano e Firenze (città della compagna Francesca Verdini). L’altro vicepremier, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sarà alle prese fino a domani con impegni politici e istituzionali, poi passerà qualche giorno di riposo nel suo ‘buen retiro’ di Fiuggi.

Per quanto riguarda i leader dell’opposizione, non filtrano notizie sulle vacanze della segretaria del Pd Elly Schlein: negli ultimi giorni impegnata sul dossier candidature per le europee, non è dato sapere se la leader dem tornerà nella sua Bologna o resterà a Roma, come invece certamente farà il leader del M5S Giuseppe Conte. Pasqua in famiglia, nella Capitale, anche per il segretario di Azione Carlo Calenda che in queste festività rinuncia a una delle solite gite culturali in Italia o all’estero (poi puntualmente condivise sui social). Unico leader in trasferta è il capo di Italia viva Matteo Renzi, che trascorrerà tre giorni di relax negli Stati Uniti, a Washington.

