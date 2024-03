Il ministro degli Esteri commenta anche il caso Bari: "Essere garantisti non significa non accertare la verità"

“Essere garantisti non significa che non si debba accertare la verità”. Così il vicepremier Antonio Tajani ai cronisti che gli chiedevano un commento sul caso della commissione d’accesso finalizzata allo scioglimento del Comune di Bari dopo le indagini per voto di scambio: “Il ministro Piantedosi ha fatto bene di fronte a quello che è accaduto”, ha aggiunto. “Non c’è nulla di male, se fossi stato io il sindaco avrei detto venite a vedere quello che c’è, perché tutti insieme combattiamo la mafia”, ha proseguito il ministro degli Esteri, che ha poi commentato anche la stretta sul superbonus: “Ci sono stati troppi abusi e si è continuato a utilizzare il Superbonus in maniera indiscriminata. Serve dare delle regole”. In Parlamento “si possono apportare alcuni miglioramenti”, ha poi concluso il segretario di Forza Italia.

