"Dobbiamo evitare strumentalizzazioni", ha aggiunto il primo cittadino milanese

“Dobbiamo evitare delle strumentalizzazioni, questa volta ha ragione la vicesindaca Scavuzzo. Strumentalizzazioni non ci devono essere certamente da parte delle opposizioni che speculano su questo, ma invito anche le famiglie a porre attenzione con i ragazzi che obiettivamente non possono fare scherzi di questo genere. Da qui a dire che a Milano Ristorazione va tutto bene no, ho già detto che bisogna migliorare il servizio. Ma è ridicolo immaginare, senza neanche aver capito i perchè e i per come, di togliere a Milano Ristorazione il servizio”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commenta l’episodio del chiodo ritrovato in un piatto in una mensa scolastica che sarebbe stato messo per scherzo da un alunno, parlando a margine di un convegno sugli scioperi del 1944 a Palazzo Marino.

