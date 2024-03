Ennesimo caso in città in poche settimane. Il Comune ha avviato le verifiche

Nuovo caso di ‘corpo estraneo’ in uno dei piatti serviti da Milano Ristorazione, società partecipata del Comune, in una scuola della città. Alla scuola primaria Ariberto, che fa capo all’Istituto Comprensivo Cavalieri, un chiodo sarebbe stato trovato nell’insalata di patate servita ad un alunno, che ha subito avvertito la maestra. Sull’episodio sono in corso del verifiche di Palazzo Marino. Proprio nei giorni scorsi la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta sui pezzi di vetri e parte di un coleottero ritrovati nei cibi delle mense scolastiche milanesi. L’ipotesi di reato è di “commercio di sostanze alimentari nocive” per tre episodi accertati e avvenuti tra la fine del mese di febbraio e il mese di marzo: due di pezzi di vetro nel pane e uno di un insetto che inizialmente si pensava essere una blatta e che, invece, è stato definito parte di un ‘coleottero’. Nelle scorse settimane Milano Ristorazione aveva provveduto a ritirare il pane dalle scuole, sostituito con grissini o crackers. Sul portale del Comune i genitori degli alunni avevano lanciato una petizione perché “preoccupati per la salute dei loro figli”, nella quale si ricordava che, circa un anno fa, sempre in un panino distribuito da Milano Ristorazione, era stato ritrovato un bullone.

Lega chiede dimissioni vertici Milano Ristorazione e assessore

“Oggi l’ennesimo episodio grave che vede coinvota Milano Ristorazione che ha servito un piatto in una scuola primaria con all’interno un chiodo”. Così Alessandro Verri, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. “Abbiamo superato ogni limite, con la salute dei milanesi specie con quella dei più piccoli non si può scherzare. Questo grave episodio si somma a quelli delle ultime settimane testimoniando quindi che all’interno dell’azienda qualcosa non sta funzionando. E’ tempo che questa giunta si prenda le proprie responsabilità chieda ai vertici di Milano ristorazione di dimettersi e poi all’assessore competente di fare un passo indietro.Con i giovani della Lega nei prossimi giorni saremo davanti alla sede di Milano Ristorazione per dare voce alle migliaia di famiglie ormai stufe”.

