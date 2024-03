Il ministro dell'Interno: "In Italia molto attenti al fenomeno dei lupi solitari"

In occasione della riunione odierna del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica “abbiamo innanzitutto fatto una disamina della situazione. È bene dire che l’analisi del nostro scenario nazionale offre un quadro un po’ diverso da quello di altri paesi, e quindi è opportuno dirlo subito. Ciononostante abbiamo fatto ogni possibile sforzo di immaginazione, anche di prevenzione, di qualsiasi scenario possibile, per cui abbiamo rafforzato misure di protezione e di vigilanza, che io ritengo già avevamo molto alte dal 7 ottobre, da quando insomma gli scenari internazionali si sono in qualche modo complicati”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Tg2 Post parlando del monitoraggio sul rischio terrorismo dopo i fatti di Mosca.

“All’indomani del 7 ottobre, quando c’è stato il riacutizzarsi del conflitto israelo-palestinese, abbiamo individuato sul territorio nazionale numerosi obiettivi sensibili riconducibili a quell’area di crisi – ha aggiunto Piantedosi -. Abbiamo individuato 250 obiettivi di matrice ebraica o israeliana, migliaia di siti che in qualche modo abbiamo posto sotto attenzione per vari motivi. Oggi noi abbiamo dedicato un’attenzione rinnovata a quelle che sono anche l’approssimarsi delle festività pasquali, quindi ai luoghi di grande concentrazione delle persone dove si sposterà la gran parte delle persone in vista delle festività, e abbiamo predisposto una serie di misure per garantire, io spero non ce ne sarà bisogno, un presidio di queste aree e di questi luoghi in maniera più adeguata a quelle che sono le attese dei cittadini”.

“Se in questo momento il rischio maggiore viene dai lupi solitari? Per quanto riguarda soprattutto la nostra attenzione, lo confermo. Noi siamo molto attenti a questo fenomeno dello spontaneismo, della radicalizzazione, dell’estremismo che riguarda il fondamentalismo islamico, ed è un fenomeno che teniamo sotto attenzione da tempo” le parole dell’inquilino del Viminale.

