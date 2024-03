Il ministro degli Esteri poi su attacchi Salvini a FI su tema Europee: "Non farò mai polemiche con un nostro alleato"

“La maggioranza è solida. Quello che accade nelle famiglie europee non ha nulla a che vedere con l’accordo di governo e il patto sottoscritto con i nostri elettori. Io non farò mai polemiche con un nostro alleato”. Così il vicepremier Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti sugli attacchi di Matteo Salvini a Forza Italia su tema delle europee a margine dell’evento organizzato da Ania a Roma “Le sfide della UE alla vigilia delle elezioni: il ruolo delle assicurazioni”. Infine, in previsione dell’udienza a Budapest sul processo a Ilaria Salis, Tajani risponde: “Noi chiediamo soltanto che si rispettino i diritti umani. Mi auguro che possa essere assolta, sono garantista”. E sulla possibilità della concessione degli arresti domiciliari: “Bisogna chiedere alla magistratura ungherese”.

