“Il governo chiude gli occhi sulla ministra Santanchè, e noi lo avevamo denunciato da tempo. Oggi c’è l’ipotesi acclarata dalla Procura di Milano di truffa sui fondi Covid ai danni dei lavoratori. Questo era già chiaro e Santanchè aveva mentito in Parlamento. Allora chiedo a Fratelli d’Italia, ma voi siete venuti a creare ancora più difficoltà agli italiani e invece a ristabilire i vostri privilegi di casta? Siete venuti a tutelare gli interessi dei cittadini o gli interessi Fratelli d’Italia? Vergogna”.

Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ieri a margine della presentazione del libro di Pasquale Tridico ‘Governare l’economia’ al Tempio di Adriano, a Roma. La Procura di Milano ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti della ministra Daniela Garnero Santanchè e di altre persone, nonché delle società Visibilia editore spa e Visibilia concessionaria srl per un’ipotesi di truffa ai danni dell’Inps in relazione a presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione in deroga Covid-19, per un totale di 13 dipendenti.

