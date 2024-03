Presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione per il Covid-19

La procura di Milano ha notificato oggi l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti della ministra Daniela Santanchè.

L’inchiesta coinvolge anche altre persone e le società Visibilia editore spa e Visibilia concessionaria srl per un’ipotesi di truffa ai danni dell’Inps in relazione a presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione in deroga Covid-19, per un totale di 13 dipendenti. Lo precisa la procura milanese in una nota.

