Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare di movida a margine del convegno ‘Milano Smart’ in corso nella sala delle colonne di Banco BPM. “Il vero problema è che nel mio ruolo devo ascoltare un po’ tutta la cittadinanza, c’è chi deve lavorare e chi vuole fare il suo commercio. È naturale che su una cosa del genere non possiamo essere tutti d’accordo. Noi stiamo cercando di fare qualcosa perché è evidente che una fascia significativa della popolazione si lamenta dell’eccessivo rumore”.

“La discussione è aperta, francamente che sia una discussione che non debba avere carattere politico, quindi non mi scuote che una parte della maggioranza non sia a favore. Cercheremo di ascoltare tutti. Spero che si ragioni con il buonsenso e non con il posizionamento politico, perché è una questione per cui non lo capirei”, ha aggiunto il sindaco meneghino.

