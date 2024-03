Lo ha annunciato Giuseppe Conte

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha annunciato in un video sui suoi canali social di aver scelto Giuseppe Antoci come capolista del M5S per il Collegio Isole.

Giuseppe Antoci, ex Presidente del Parco dei Nebrodi e attuale Presidente Onorario della Fondazione Caponnetto, è noto, sottolinea il M5S, per essere l’autore del cosiddetto “Protocollo Antoci”, un strumento grazie a cui sono state pesantemente colpite alcune famiglie mafiose per ciò che attiene le frodi sui fondi europei per l’agricoltura in mano alle mafie. Proprio l’Europa per bocca della Commissione Europea, viene spiegato, ha caldeggiato agli Stati membri di adottare il Protocollo.

La scelta di Antoci, si sottolinea, mira dunque a portare a Bruxelles le testimonianze e le esperienze più consolidate nel contrasto alle mafie e a tutte le forme di criminalità organizzata. Dal lavoro di Antoci è nata l’operazione “Nebrodi”, una delle più vaste operazioni antimafia mai eseguite in Italia e la prima in Europa sul versante dei fondi europei per l’agricoltura in mano alle mafie. Da quell’operazione nacque il Maxiprocesso Nebrodi che, a ottobre 2022, ha comminato pene per più di 600 anni di reclusione. Nel 2016 Antoci è sfuggito ad un agguato mafioso grazie all’intervento della sua scorta, i cui membri sono stati insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Civile. Da dieci anni sotto scorta è oggi sottoposto ad un altissimo regime di sicurezza, fra i più alti in Italia.Nel dicembre del 2022 un’indagine dei Carabinieri scoprí l’ordine dalle carceri, dal 41 bis, di uccidere Antoci e dunque di colpirlo ancora.Antoci, definito da Andrea Camilleri “un eroe dei nostri tempi”, è stato destinatario di un “Motu Proprio” su iniziativa diretta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, nel 2017, lo chiamò al Quirinale e lo insignì dell’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata