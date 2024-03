“Non funziona né il populismo di destra, né quello di sinistra, perché sono divisi su tutto", sottolinea il leader di Azione

“Non c’è nessun campo largo per la destra, come non c’è nessun campo largo per la sinistra”. Lo ha dichiarato Carlo Calenda a margine dell’evento, organizzato in Campidoglio, di presentazione del libro di Giulia Pastorella “Exit Only”. “Non funziona né il populismo di destra, né quello di sinistra, perché sono divisi su tutto. Il PD dal Movimento 5 Stelle, la Meloni e Forza Italia da Matteo Salvini. Il problema non è chiacchierare di campi larghi, non esistono i campi larghi”, ha ribadito il leader di Azione, che ha poi definito “fuori luogo” le parole di Marcello Pittella, sottolineando però che: “dovete pensare l’emozione di una vita spesa nel centro-sinistra e vedersi poi escluso con un veto dal centrosinistra per una richiesta dei 5Stelle”.

