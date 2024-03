Il leader M5S: "Vergogna gestione risorse pubbliche a seconda di colore politico"

“Smettiamola di usare i Fondi di coesione e sviluppo e tutte le risorse pubbliche facendo quel mercato delle vacche cha abbiamo visto in Abruzzo e tutte le promesse fatte dai ministri in campagna elettorale temo per gli abruzzesi che non verranno mantenute. “Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Napoli sulla proposta di legge del M5S in Campania per il reddito di cittadinanza regionale. “Il governo non si può permettere di gestire le risorse pubbliche a seconda del colore politico. Questa è una vergogna”, ha aggiunto l’ex premier.

