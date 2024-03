Il leader M5S a Napoli per la proposta di legge regionale

“Non solo noi ci batteremo a tutti i livelli, anche regionali, per porre rimedio ai danni fatti dal governo Meloni. A livello europeo, porteremo avanti un reddito europeo di cittadinanza e, grazie a Dio, a livello europeo non comandano Meloni e i suoi amici Orban, Abascal e Zemmour”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Napoli sulla proposta di legge del M5S in Campania per il reddito di cittadinanza regionale.

