Licenziata una dipendente dopo che un giocatore della Primavera le ha rubato dal cellulare un video hot

“Se tutto quello che ho letto nei titoli di giornale è confermato, è un fatto gravissimo“. Così il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, Francesco Silvestri, commenta il caso del licenziamento della dipendente della As Roma calcio, a cui è stato rubato dal cellulare un video hot, poi diffuso da un giocatore della Primavera giallorossa. “Quella storia lì è la storia di tante ragazze, in tante sostituzioni, non è un fatto isolato, ecco perché merita una risposta”, aggiunge il deputato pentastellato.

