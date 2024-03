Secondo il ministro degli Esteri poiché è "madrelingua spagnola" a volte usa "frasi idiomatiche leggermente differenti"

Il ministro degli Esteri Tajani ‘difende’ il Papa dopo le parole sull’Ucraina. “Credo che Papa Francesco abbia fatto il Papa, cioè abbia dato un messaggio di pace. A volte poi parlando in italiano, lui che è di madrelingua spagnola, può usare frasi anche idiomatiche che possono essere leggermente differenti, ma poi è stato ben chiarito che il Papa vuole la pace. Non si è certamente schierato dalla parte della Russia. Lo ha ribadito nei giorni scorsi il cardinale Parolin”. Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, parlando a Coffee Break su La7, rispondendo a una domanda sulle parole di Papa Francesco relative all’Ucraina. “Io ho interpretato il suo come un messaggio di chi vuole battersi per la pace ed è giusto che il Papa faccia questo, il Papa non è un politico, è una guida spirituale”, ha aggiunto Tajani. E ancora: “Credo che il suo messaggio fosse indirizzato a spingere le parti in causa a lavorare per la pace”.

