Conferenza stampa alla Camera di Della Vedova, Quartapelle e Scalfarotto

“Ci rivolgeremo alle nostre camere di appartenenza e ai presidenti e poi anche al ministero degli esteri, perché non può passare in cavalleria il fatto che la Russia neghi selettivamente a dei parlamentari della Repubblica italiana l’ingresso in Russia“. Lo ha dichiarato Benedetto Della Vedova, deputato di + Europa, a margine della conferenza stampa organizzata alla Camera dei Deputati insieme ai colleghi Lia Quartapelle (PD) e Ivan Scalfarotto (Italia Viva) per denunciare il rifiuto del visto da parte dell’ambasciata russa. La richiesta era stata avanzata per presenziare ai funerali di Alexei Navalny. Solo dopo due settimane hanno ricevuto indietro i passaporti, senza però per l’appunto ricevere il visto per partire. Paragonato poi al caso di Jorit, Della Vedova ha affermato: “Gli amici di Putin italiani possono entrare in Russia, i parlamentari della Repubblica italiana e rappresentanti del popolo italiano non possono andare a Mosca. Questo è piuttosto grave”.

