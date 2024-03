"Spostamento al centro? Mi sembra un po' esagerato", sottolinea il ministro dell'Agricoltura

“Il risultato dell’Abruzzo è un ulteriore passo nella direzione di mantenere gli impegni, di rendere ogni regione più competitiva nell’ambito di una nazione sempre più competitiva nei consessi internazionali”. Lo ha dichiarato il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida a margine dell’incontro con il presidente di Cia-Agricoltori Italiani Cristiano Fini. Lollobrigida ha fatto quindi riferimento all’Europa, dove “l’Italia ha già cambiato postura” e sottolineato come il governo non voglia indebolire l’Unione, ma rafforzarla, contribuendo ai programmi comunitari senza dimenticare di difendere gli interessi dei cittadini italiani.

Lollobrigida, interrogato sul risultato elettorale di Lega e Forza Italia, ha parlato inoltre degli equilibri interni alla coalizione: “Abbiamo avuto un ottimo risultato anche dei nostri alleati” e per questo motivo, afferma, “oggi c’è un centrodestra che non ha uno sbilanciamento”. Il ministro, però, rispondendo alle domande dei cronisti su un possibile spostamento al centro della coalizione di governo, rimarca anche il risultato di Fratelli d’Italia e della lista di Marsilio: “Lo spostamento al centro mi sembra un po’ esagerato”, in quanto “c’è un consolidamento anche a destra. Continua a essere una coalizione di destra-centro, o di centro-destra, ma in ogni caso è molto unita”.

