La leader dem Schlein: "Abbiamo comunque riaperto la partita", Conte: "Dal voto un segnale chiaro"

IN AGGIORNAMENTO – Marco Marsilio ha vinto le elezioni Regionali in Abruzzo. Tanti i commenti da parte del centrodestra per la vittoria ottenuta, dopo la sconfitta in Sardegna. La premier Giorgia Meloni, in un video diffuso sui social: “Le mie congratulazioni a Marco Marsilio primo presidente della storia della Regione Abruzzo a essere riconfermato per un secondo mandato dai cittadini, e il mio ringraziamento a tutto il centrodestra che è stato premiato per il buon governo di questi anni, perché non importa quanto un campo sia largo, quello che conta è quanto quel campo sia coeso, quanto abbia un’idea chiara da raccontare e da costruire per i cittadini, e noi faremo tutto quello che possiamo per non deludere le aspettative dell’Abruzzo, che ripone grande fiducia in noi. Grazie Abruzzo” ha detto la premier.

Lo stesso Marsilio ha detto: “Potremmo mostrare a breve frutto del lavoro fatto”. E ha aggiunto: “Aver retto e mantenuto il consenso durante i 5 anni di mandato e la campagna elettorale é stato un capolavoro. Abbiamo portato a casa un risultato storico per l’Abruzzo”.

A spoglio concluso Marsilio vince col 53,5%

Il governatore uscente di centrodestra Marco Marsilio fa il bis con il 53,5% dei voti, affermandosi sul candidato del campo largo, l’ex rettore dell’università di Teramo Luciano D’Amico al 46,5%. Marsilio raccoglie oltre 6 voti su 10 nella provincia dell’Aquila, staccando l’avversario di oltre 20 punti, mentre è più contenuto il distacco sulla costa. E’ la prima volta che l’Abruzzo riconferma un governatore in carica.

Conte: “Da voto segnale chiaro”

“La comunità abruzzese con il suo voto ha dato un segnale chiaro, riconfermando il Presidente uscente. Ho appena sentito Marsilio per augurargli buon lavoro per il bene dell’Abruzzo”. Così sui social il leader del M5S, Giuseppe Conte. “Ringrazio Luciano D’Amico per il gran lavoro fatto: un candidato serio e competente, con cui dall’opposizione continueremo a porre le basi per i progetti su sanità, ambiente e rilancio tessuto produttivo. Marcheremo a uomo, per il bene dell’Abruzzo, la nuova Giunta e il Governo Meloni affinché vengano rispettate le mirabolanti promesse fatte da Meloni e Ministri negli ultimi giorni della campagna elettorale”, aggiunge Conte.

I complimenti di Valditara

“Complimenti a Marco Marsilio, primo governatore dell’Abruzzo a essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato”. Lo scrive su X il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, che aggiunge: “Questa vittoria storica è anche il frutto del grande impegno profuso sul territorio da tutte le forze di centrodestra e dell’ottimo lavoro svolto dalla giunta e dalla maggioranza in regione”.

Complimenti a Marco Marsilio, primo governatore dell’Abruzzo a essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Questa vittoria storica è anche il frutto del grande impegno profuso sul territorio da tutte le forze di centrodestra e dell’ottimo lavoro svolto dalla giunta… — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) March 11, 2024

Schlein: “Abbiamo comunque riaperto la partita”

“Marco Marsilio ha vinto le elezioni regionali, a lui vanno le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. Il ringraziamento più profondo va alla generosità con cui si è speso Luciano D’Amico, insieme a tutta la coalizione. Fino a qualche settimana fa l’Abruzzo era dato per perso senza discussioni, il presidente uscente di Fratelli d’Italia partiva con un vantaggio di 20 punti nei sondaggi. E invece unendo le nostre forze attorno a una visione comune abbiamo riaperto la partita e ridotto quello scarto in modo significativo, ma non ancora sufficiente”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein. “Questo ci sprona a continuare a batterci con ancora più determinazione per costruire un’alternativa solida in grado di competere con la coalizione delle destre. Insieme continueremo a fare opposizione in Regione e a garantire rappresentanza e voce a tutte le persone che hanno creduto in questo progetto”, aggiunge.

Roccella: “Vero campo largo è quello degli elettori”

“Il vero campo largo, larghissimo, è quello degli elettori che per la prima volta nella storia dell’Abruzzo con Marco Marsilio hanno rieletto un governatore per il secondo mandato. Che ancora una volta hanno premiato una coalizione che con Giorgia Meloni ce la sta mettendo tutta per fare il bene dell’Italia e dei suoi territori”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. “Il vero campo largo, larghissimo – scrive ancora Roccella -, è quello dei cittadini che sanno distinguere la realtà dalla propaganda, i fatti dalle parole, l’impegno dalla strumentalità, le coalizioni autentiche da alleanze fondate non su una vera convergenza di intenti ma sull’esigenza estemporanea di provare a prendere un voto più degli avversari. Che sanno vedere la distanza che passa tra il bene comune costruito giorno dopo giorno assumendosene oneri e responsabilità, e i facili slogan di coloro che hanno avuto per anni la possibilità di realizzare le ricette salvifiche che oggi propongono ma quando erano al governo, a livello nazionale e sui territori, non lo hanno fatto. E’ vero, il vento è cambiato. Perché la politica è tornata protagonista, e con essa sono tornati protagonisti i cittadini. Avanti così – conclude la ministra -, e cambieremo anche l’Europa”.

Arianna Meloni: “Grande soddisfazione”

“Grande soddisfazione, siamo andati bene, abbiamo stravinto, quindi siamo molto soddisfatti”. Lo ha dichiarato Arianna Meloni ai cronisti all’esterno della sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa, a Roma. “Mi sembra che funzionino il buon governo e la stabilità”, ha affermato la responsabile della segreteria politica del partito e sorella della premier Giorgia Meloni, sottolineando: “Penso che l’Abruzzo, come tutta la nazione, stia procedendo per il verso giusto”. Nessun commento, invece, sugli equilibri interni alla coalizione e sul risultato di Forza Italia e Lega: “Non entro nelle dinamiche degli altri partiti, mi occupo di Fratelli d’Italia”, conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata