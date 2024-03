Il vicepremier: "Io candidato? Decideremo con alleati"

“Forza Italia è una forza seria, credibile, affidabile, responsabile, che aggrega, determinante per la vittoria del centrodestra e ora l’obiettivo è superare il 10% alle elezioni europee, e visto il risultato abruzzese è un obiettivo concreto. Siamo un riferimento, gli italiani cercano una forza come la nostra e noi siamo qui pronti a lavorare”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, commentando con i cronisti il risultato dell’Abruzzo.

Tajani: “Io candidato? Decideremo con alleati”

“Io candidato alle Europee? Ora parlarne è prematuro. Che i miei compagni di partito me lo chiedono è noto, poi ne parlerò con Matteo e con Giorgia perché una scelta di questo tipo va presa in seno alla coalizione. Dobbiamo fare quello che è meglio per Forza Italia e per la coalizione” ha aggiunto il leader di FI, Antonio Tajani, commentando con i cronisti il risultato dell’Abruzzo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata