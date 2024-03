È quanto emerso oggi a Genova dopo l'incontro fra i rappresentanti dei lavoratori e il ministro al Made in Italy Adolfo Urso

Sarebbero cinque le multinazionali che hanno mostrato interesse per il colosso dell’ex Ilva. È quanto emerso oggi a Genova dopo l’incontro fra i rappresentanti dei lavoratori e il ministro al Made in Italy Adolfo Urso in visita allo stabilimento di Cornigliano. Secondo le prime informazioni, nell’ipotesi dell’entrata di un nuovo investitore, si profilerebbe l’applicazione della Golden Power, per garantire investimenti e livelli produttivi e occupazionali.

