“Le occupazioni ci sono sempre state e sempre ci saranno", ha affermato il primo cittadino

“Ho trovato fuori luogo le dichiarazioni del preside, definirsi prigioniero politico e dare dei fascisti ai ragazzi mi sembrano parole fuori luogo se vogliamo definirle in maniera benevola, ma sono cose da evitare”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dello Iulm, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle polemiche nate dall’occupazione del liceo Parini. “Le occupazioni ci sono sempre state e sempre ci saranno. Ai ragazzi dico di riconsegnare la scuola come, se non meglio, l’hanno trovata”, ha aggiunto Sala.

