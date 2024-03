La decisione, spiegano gli studenti, in segno di protesta nei confronti di una scuola che non si occupa più del disagio

Occupato il liceo classico Parini a Milano. “Abbiamo deciso di occupare l’Istituto come segno di protesta nei confronti di una scuola che non si occupa più del disagio. Ci siamo presentati fuori scuola alle 6, abbiamo costituito un “picchetto”, spiega Filippo, studente di 18 anni, colpito dall’ombrello utilizzato da un professore contro la decisione dei ragazzi. “Non mi sono fatto niente, il prof ha anche chiesto scusa – afferma – ma è stato un gesto evocativo delle manganellate agli studenti a Pisa e a Firenze”. Gli studenti avevano organizzato un cordone davanti all’ingresso. “Diciamo che i docenti si sono divisi in tre categorie: chi in qualche modo ci appoggiava, chi ci strizzava l’occhio e chi era contrario – racconta – e in questa ultima categoria rientra il prof che ha usato l’ombrello su di noi”.

