Eletto presidente il deputato di FdI Gianluca Vinci

Il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Vinci è stato eletto presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, che si è insediata martedì al quarto piano di Palazzo San Macuto.

La morte di David Rossi

La commissione parlamentare ha lo scopo di far luce sulla morte di David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, deceduto il 6 marzo 2013 precipitando dal suo ufficio di Rocca Salimbeni a pochi giorni dall’inizio delle indagini in cui la Guardia di Finanza aveva perquisito l’ufficio nell’ambito dell’inchiesta sull’acquisizione da parte di Mps di Banca Antonveneta. Il caso è stato archiviato come suicidio ma negli anni alcuni elementi della vicenda non sono stati mai completamente chiariti.

