“Effetto Sardegna anche in Abruzzo? Mi fa sorridere. Intanto il centrodestra come liste è sopra il centrosinista ed è cresciuto di 8 punti”. Lo ha detto Giovanni Donzelli, deputato di FdI e vicepresidente del Copasir in piazza della Rinascita, a Pescara. “Non è che perché una volta pareggiano una regione, a quel punto hanno vinto il gran premio del mondo. Complimenti alla Todde, non complimenti a Conte e Schlein perché anche in Sardegna sono arrivati pesantemente sotto al centrodestra”, ha aggiunto Donzelli.

