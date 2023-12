Il responsabile dell'organizzazione di FdI a margine di Atreju

“Loro sono così intolleranti che vogliono anche decidere a chi togliere la parola alla nostra festa”: così il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, in merito alle polemiche da parte del centrosinistra sulla presenza del leader del partito di estrema destra spagnolo Vox Santiago Abascal ad Atreju 2023, la kermesse di Fratelli d’Italia in programma da oggi 14 dicembre al 17 dicembre a Roma. Commentando invece le presunte tensioni con Forza Italia all’interno della maggioranza, Donzelli ha detto: “Dal giorno dopo le elezioni ho letto sui giornali che il centrodestra era spaccato, in realtà il centrodestra è compatto, unito e sta governando bene”.

