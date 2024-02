Il capogruppo azzurro alla Camera commenta il voto delle regionali

Paolo Barelli ha commentato l’esito delle elezioni regionali in Sardegna, vinte da Alessandra Todde, esponente di Movimento Cinque Stelle e Partito democratico. “Probabilmente anche la titubanza di arrivare a un candidato all’ultimo momento, in una situazione territoriale già complicata di per sé, fa sì che si perdono le elezioni”, ha dichiarato ai microfoni di LaPresse il capogruppo alla Camera di Forza Italia. “Nessuno è invincibile, piedi per terra, olio di gomito e lavorare”, ha aggiunto il deputato, chiarendo però che il messaggio è al centrodestra, non a Meloni. “Non si può arrivare in zona Cesarini e stabilire chi è il candidato dopo settimane di polemiche e anche di fattori locali”, ha ribadito Barelli rimarcando l’appoggio alla candidatura di Bardi in Basilicata.

