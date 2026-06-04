Morta Marjane Satrapi, quando parlava del suo lavoro: "A mio marito dico 'prima la mia arte poi tu'"

La celebre fumettista e regista franco-iraniana Marjane Satrapi è morta a 56 anni. “La sua scomparsa segna la perdita di una figura di spicco della cultura francese e di un’artista devota alla libertà, il cui lavoro ha trasmesso un messaggio universale e le ha valso un immenso successo internazionale”, ha dichiarato la presidenza francese in un comunicato. Satrapi è nota soprattutto per il suo fumetto autobiografico in bianco e nero e per il film “Persepolis”, un racconto di formazione ambientato sullo sfondo della Rivoluzione Islamica nel suo Iran. L’emittente televisiva BFM TV e altri media francesi hanno riferito che Satrapi è “morta di tristezza” a poco più di un anno dalla morte del marito, il produttore cinematografico e attore svedese Mattias Ripa. Nel 2012 però, parlando del suo essere un’artista affermava: “Sono sposata da 17 anni ma dico sempre a mio marito: ‘Prima viene la mia arte, poi tu’”. Il marito di Satrapi è morto nell’aprile 2025 all’età di 53 anni. Sulla sua pagina Instagram, in una serie di post è rimasto solo un messaggio: “Perché ho perso l’amore della mia vita“.