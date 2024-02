Il segretario della Cisl: "Nel prossimo Cdm misure che condividiamo"

Luigi Sbarra, segretario della Cisl, commenta l’incontro con il governo a palazzo Chigi. “Ci hanno anticipato alcuni provvedimenti che entreranno nel decreto di prossima approvazione nel Cdm. Ci sono misure che condividiamo perché in linea con le nostre rivendicazioni. Il governo si è impegnato a rafforzare di almeno del 40% le ispezioni nei luoghi di lavoro, ci comunica di avere avviato procedure per assumere 766 ispettori tecnici e carabinieri dell’apposito nucleo investigativo”, ha detto. “Il governo apre anche alla possibilità di una patente a punti per i cantieri mobili e per l’edilizia con la disponibilità ad allargare anche ad altri settori. C’è poi l’impegno del governo a consentire che l’avanzo finanziario Inail (3,3 miliardi di euro l’anno) venga utilizzato per progetti di formazioni e incentivi alle imprese. Abbiamo poi chiesto di migliorare premi e rendite alle famiglie che hanno subito infortuni o morti sul lavoro. È un primo passo, abbiamo chiesto che questo confronto divenga strutturale”, ha aggiunto il segretario della Cisl.

