Il sindaco poi scherza sulla contestazione di un tassista

“Io non so mai se la ministra Santanchè è più menzognera oppure non è informata. Il Comune di Milano ha lanciato un bando per 450 licenze a un prezzo di 96mila euro, che va a scalare per i taxi che fanno servizio disabili o notturno. Il prezzo è stato deciso da una agenzia che si occupa delle tariffe, abbiamo un ricorso in corso e oggi non riusciamo”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del convegno sulla sanità pubblica del Pd in Regione Lombardia, ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle parole della ministra del Turismo, Daniele Santanchè, che sui taxi aveva spronato i sindaci a risolvere i problemi delle licenze. “Che mi venga a dire che dobbiamo fare la nostra parte quando il problema ce lo hanno scaricato loro perché alla fine non hanno fatto chissà quale regolamentazione. Noi ci stiamo muovendo e mi devo sentire dire anche che siamo fermi? O si informa oppure racconta volutamente balle”, ha aggiunto Sala.

