L'episodio al mercato rionale di Quirra

Piccola contestazione per Elly Schlein durante la sua visita al mercato rionale di Quirra, a Cagliari. La leader del Pd, in Sardegna per appoggiare la candidatura di Alessandra Todde alla presidenza della Regione, è stata avvicinata da una pensionata, con la quale ha avuto uno scambio di battute. “Ma vada a lavorare come ho lavorato io 25 anni in un’impresa di pulizie per 500 euro al mese”, ha detto la combattiva signora, mentre la leader dem tentava di difendersi: “Ha ragione, ma stiamo lavorando”, e “questa è una vergogna”, riferendosi allo stipendio percepito dalla donna. “È una vergogna… ma vada, vada…”, ha rincarato la signora. “Ha ragione”, ha di nuovo risposto Schlein con un sorriso.

