La segretaria Pd al teatro Massimo per un evento con la candidata presidente in Sardegna Todde

Attesa al teatro Massimo di Cagliari per un evento con la candidata presidente del campo largo in Sardegna Alessandra Todde, la segretaria del Pd Elly Schlein è stata accolta nel foyer da un gruppo di manifestanti che ha scandito gli slogan ‘Palestina libera’ e ‘Israele stato assassino‘, e sventolato bandiere fino ad allora tenute in tasca e negli zaini. La Schlein non si è fermata con i giornalisti che la attendevano e, scortata dal suo staff e dai carabinieri, è entrata nella sala dove è stato organizzato l’evento. Poco prima di entrare, è riuscita a dire ai manifestanti: “Chiediamo il cessate il fuoco da ottobre e abbiamo ottenuto che la Camera votasse la mozione del Pd nel passaggio parlamentare di pochi giorni fa”.

