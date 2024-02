Lo ha annunciato il senatore Alberto Balboni, relatore del Dl Elezioni

La Lega non ritira gli emendamenti al Dl Elezioni che prevedono l’eliminazione del limite dei due mandati per i presidenti di regione e per i sindaci dei comuni superiori ai 15mila abitanti. Lo ha annunciato, al termine della riunione di maggioranza sul provvedimento, il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato Alberto Balboni, senatore di Fratelli d’Italia e relatore. “Abbiamo trovato una posizione comune sugli emendamenti, io esprimerò il parere come relatore. Ci sono i due emendamenti che riguardano il terzo mandato su cui restano diversità di opinioni, legittime. Il gruppo della Lega mantiene i suoi due emendamenti sul terzo mandato, sia per i governatori che per i sindaci della gradi città. E senza drammi, abbiamo preso atto che dentro la maggioranza l’opinione prevalente è un’altra, perché i gruppi di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati sono invece in questa fase per mantenere il secondo mandato”, ha detto Balboni. “In commissione ciascuno sarà libero di esprimere il voto secondo il proprio convincimento“, ha aggiunto.

