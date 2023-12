La candidata M5S della coalizione di centrosinistra: "Ripartire da sanità pubblica"

Alessandra Todde, deputata nuorese, candidata presidente alle elezioni regionali del 25 febbraio in Sardegna per 5 stelle, Pd e altri partiti spiega il progetto. “La Sardegna deve essere ricostruita dalle ceneri, bisogna ripartire dalla sanità pubblica e dai trasporti. I sardi devono poter lavorare sull’isola senza essere prigionieri del territorio e bisogna combattere la precarietà”, dice l’ex sottosegretaria.

“Beppe Grillo ha iniziato con una presenza molto più centrale, in questo momento è defilato rispetto a quella che è la storia politica del Movimento 5 stelle. È stato un padre fondatore, senz’altro ha dato un contributo importante rispetto alla nostra storia, però in questo momento non è attivo rispetto alle scelte politiche. La linea politica viene portata avanti dal nostro leader politico Giuseppe Conte”, spiega poi l’esponente pentastellata che difende misure come Reddito di cittadinanza e Superbonus.

