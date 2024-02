Oggi la visita al cantiere della ministra Calderone

Continuano le ricerche dell’ultimo operaio disperso tra le macerie del cantiere del supermercato Esselunga in via Mariti a Firenze, dove il crollo di una trave di cemento ha travolto 8 persone, causando la morte di 4 operai e ferendone altri tre. I vigili del fuoco scavano senza sosta tra le macerie da due giorni e due notti. Prosegue intanto la messa in sicurezza delle parti pericolanti nell’area del crollo. A perdere la vita sono stati Luigi Coclite, 60 anni, e altri 3 operai: Mohamed Toukabri, tunisino di 54 anni, Mohamed El Ferhane, 24 anni, e Taoufik Haidar, 45 anni, entrambi del Marocco. L’uomo del quale sono ancora in corso le ricerche è Bouzekri Rahimi, 56enne di origini marocchine.

Oggi la visita della ministra Calderone

Le operazioni di ricerca dell’ultimo disperso procedono con cautela perché per operare in sicurezza, è stato spiegato, occorre prima rimuovere le pesanti travi di cemento armato che incombono sulle macerie. Oggi è prevista al cantiere di via Mariti la visita del ministro del Lavoro Marina Calderone che porterà il cordoglio del governo alle famiglie delle vittime.

