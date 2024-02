La segretaria dem a Vasto: "No ai divari territoriali che il Sud ha già pagato"

“Si può avere un presidente che faccia una battaglia contro la pessima riforma sulla autonomia differenziata che vuole dividere un Paese che ha bisogno di essere ricucito“. Lo ha detto la segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein, in Abruzzo a Vasto per sostenere la candidatura a presidente della Regione Abruzzo di Luciano D’Amico, sostenuto dal “Patto per l’Abruzzo”. “No alle diseguaglianze, no ai divari territoriali che il Sud ha già pagato sin troppo in questi anni: andiamo invece a contrastare con forza insieme questa riforma ed è veramente sorprendente che il presidente Marsilio su questo non abbia detto una parola chiara“.

