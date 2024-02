Sotto accusa dei manifestanti la presunta censura al Festival di Sanremo

In migliaia sono scesi in piazza oggi a Roma per denunciare la presunta censura che la Rai avrebbe compiuto in occasione del festival di Sanremo in merito alla questione palestinese. La manifestazione sarebbe dovuta consistere in un presidio sotto la sede di via Mazzini, ma dati i numeri elevati gli organizzatori hanno richiesto e ottenuto di partire in corteo verso l’altra sede di piazzale Clodio. Molti gli slogan e le canzoni cantate, ma il corteo si è raccolto intorno alla richiesta di dimissioni dell’ad della Rai Roberto Sergio.

