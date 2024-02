Per la leader dem "farebbe saltare gli equilibri fra poteri dello Stato"

L’idea secondo cui con il premierato i cittadini sceglieranno chi governa “è una truffa perché dietro il ‘decidete voi’ c’è un colossale ‘decido io per voi'”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, intervistata da Repubblica. “Acclamare un capo ogni 5 anni non è democrazia – aggiunge – Il premierato non esiste in nessun altro Paese al mondo perché fa saltare gli equilibri fra poteri dello Stato. Non c’è più un Parlamento eletto dai cittadini che decide la vita del governo, ma un capo del governo che decide della vita del Parlamento. Senza neppure la garanzia di un presidente della Repubblica terzo, a fare da arbitro”.

E a chi sostiene che i poteri del Quirinale rimarranno inalterati, risponde: “Lo capisce anche un bambino che se oggi ci sono due figure elette dalle Camere e una viene investita dal popolo, l’altra è relegata a un ruolo marginale. Non avrebbe più autonomia nel risolvere le crisi, né di sciogliere il Parlamento. Dire che non si snaturerebbe la figura del capo dello Stato, che in anni di navigazione difficile ha saputo assicurare la stabilità e la credibilità internazionale del Paese, è una bugia. Il potere concentrato nell’uomo solo al comando l’Italia l’ha già visto. E sappiamo com’è finita”.

Schlein: “Questa destra sulle disuguaglianze è letale”

“Questa maggioranza in un anno e mezzo ha bocciato la nostra proposta sul salario minimo che avrebbe aiutato 3,5 milioni di persone che non sanno come pagare le bollette anche se lavorano. Ha aumentato la precarietà estendendo il ricorso ai voucher e ai contratti a termine. Altro che destra sociale, sulle diseguaglianze è letale“, ha aggiunto inoltre Schlein.

