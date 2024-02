Il giornalista Mediaset parla della premier: "Lei è fantastica"

Andrea Giambruno torna a parlare di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e sua ex compagna. “Per me Giorgia è stata, è e sarà sempre la persona più importante per me. Questo a prescindere dal fatto che noi si sia fatto una famiglia insieme”, ha dichiarato il giornalista ospite della presentazione del libro di Candida Morvillo ‘Sei un genio dell’amore e non lo sai’, al Teatro Manzoni di Roma. “Lo sarà sempre perché è una persona per me fantastica”, ha aggiunto.

